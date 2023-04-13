احتال بطريقة ماكرة لابتزاز عائلة.. والمفاجأة عند اعتقاله

2023/04/13 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على متهم يبتز عائلة، أدعى انتسابه للأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لشرطة المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "معلومات توفرت لدينا حول قيام أحد الأشخاص يدعي بأنه أحد منتسبي الأجهزة الأمنية بابتزاز إحدى العوائل مهدداً اياها بنشر صورهم العائلية على شبكات التواصل الاجتماعي او دفع مبلغ مالي (200 دولار)".

وأضاف البيان "تم تدوين افادة المشتكي وتم استحصال الموافقات القانونية وقرار قاضي التحقيق بضبطه متلبسا بالجرم المشهود حيث تم تصوير المبلغ ونصب كمين محكم واثناء حضور المتهم لإستلام المبلغ تم القبض عليه وضبط المبلغ بحوزته".

وأشار الى ان المتهم "تبين انه شخص مدني يدعى (ع.ف.ع)، وتم تدوين أقواله بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق احكام المادة (٤٣٠ ق ع) واكمال الاجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

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