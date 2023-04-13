الصحة تحدد موعد تشغيل جميع المستشفيات التركية والأجنبية

2023/04/13 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، ان الأشهر المقبلة ستشهد تشغيل جميع المستشفيات التركية التي افتتحت سابقا بكامل طاقتها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"مستشفى السياب (التركي) في البصرة سيتم تشغيله بكامل طاقته فضلا عن مستشفى السياب بميسان الذي سيفتتح خلال شهر فسيشهد تدريجيا تشغيل مفاصله".

وأكد البدر، ان "الوزارة عازمة على تطوير الواقع الصحي لاسيما من خلال المستشفيات التي تأخر انجازها سابقا".

وكانت وزارة التخطيط، قد أحصت وجود 52 مستشفى متلكئة ومتوقفة في عموم العراق، "لأسباب متعددة وكثيرة".

وشكلت الحكومة لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، بموجب الأمر الديواني 45 تتولى ملف المستشفيات المتوقفة والمتلكئة للقيام بمعالجتها.

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