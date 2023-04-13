القبض على 14 متهما في أربع محافظات

2023/04/13 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (14) متهما بينهم أحكام إرهابية في أربع محافظات.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد والانبار وكركوك ونينوى ) اسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت و ( 13 ) متهما بقضايا متنوعة في قضاء داقوق والقيارة والقائم والمحمودية".

واضاف البيان، ان "المطلوبين قد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".

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