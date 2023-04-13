بيان أميركي أوروبي حول الأوضاع في السودان

2023/04/13 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المبعوثون والممثلون الخاصون من كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا والنروج، والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد التوترات في السودان وخطر التصعيد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

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