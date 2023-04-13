2023/04/13 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، الخميس، القبض على 14 متهما بينهم أحكام إرهابية في أربع محافظات.

وقالت المديرية في بيان “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد والانبار وكركوك ونينوى )”.

واضاف البيان “اسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت و ( 13 ) متهما بقضايا متنوعة في قضاء داقوق والقيارة والقائم والمحمودية، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها”.

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