مصر..تراكم الأعلاف في الموانئ بسبب شح الدولار..ومربون: سيؤدي لزيادة أسعار الدواجن

2023/04/13 | 21:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراكمت الأعلاف في الموانئ المصرية مرة ثانية نتيجة نقص تدبير الدولار اللازم للإفراج عن الكميات المحتجزة، مما أثر سلبًا على حجم الإنتاج المحلي من الدواجن، وزيادة أسعارها لتستقر عند مستوى 70 جنيهًا (2.27 دولار) للكيلو في المزرعة.

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