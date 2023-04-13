العراق يرحب بعودة العلاقات بين دمشق والرياض

2023/04/13 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رحب العراق، اليوم الخميس، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وسوريا.وذكرت وزارة الخارجيّة العراقية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تُعرِبُ عن ترحيبها بالبيان السوريّ السعوديّ المُشترَك، الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجيَّة والمغتربين فيصل المقداد إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة يوم أمس”.وأضافت، أن “العراق يتطلّع لأن تُساهم جُهُود البلدين […]

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