2023/04/13 | 21:53 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق الإسكان: 15 عاماً مدة تسديد قرض الـ60 مليوناً وبإمكان كل عراقي من عمر 18 سنة الحصول عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/13 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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