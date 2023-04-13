2023/04/13 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PUdw5sRxkFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الأسعار في العاصمة لا زالت مرتفعة بالرغم من انخفاض سعر الصرف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: الأسعار في العاصمة لا زالت مرتفعة بالرغم من انخفاض سعر الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).