تلاعب وتزوير في وصولات الشراء والصرف بصحة البصرة

2023/04/13 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكن ملاكاتها في البصرة من...

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