السوداني يلتقي وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان

2023/04/13 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق عبد الله حاج محمود.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللقاء بحث الجوانب التنفيذية والقانونية التي تتعلق بحقوق ضحايا الدكتاتورية وجرائم الانفال، وسبل تذليل العقبات التي تعترض إنفاذ القوانين الخاصة بتعويض الضحايا وذويهم".

واضاف البيان، ان "الحكومة حريصة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن لهم حياة كريمة، إنصافاً لهم، واستشعاراً من الحكومة والمجتمع بقيمة تضحياتهم".

وثمّن حاج محمود بحسب البيان، جهود رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بعوائل الشهداء وذويهم، ولاسيما جهوده الأخيرة في ما يخص تعزيز مسارات العمل والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، لما فيه مصلحة جميع العراقيين".

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