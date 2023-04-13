النزاهة تضبط مدير حسابات في صحة البصرة بتهمة تنظيم وصولات شراء وهمية

2023/04/13 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكن ملاكاتها في البصرة من ضبط مدير حسابات في صحة البصرة بتهمة التلاعب والتزوير في وصولات الشراء ومعاملات الصرف.

وقالت الهيئة في بيان، (تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة ألفت فريقاً للتحري والتقصي عن معلومات وردتها عن اقتراف عمليَّات تلاعب وتزوير في أحد المراكز الصحيَّة في المحافظة".

واضاف البيان، أن الفريق بعد إجراء عمليَّات التحري والتقصي، وتأكده من صحة المعلومات، نصب كميناً محكماً لأحد المتورطين، إذ انتقل بالقرب من المركز الصحي لمنطقة حي المهندسين في المحافظة، وتمكن من ضبط المتهم الذي يعمل مدير حسابات في المركز متلبساً بالجرم المشهود".

وتابع، إن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أختام مزورة ودفاتر وصولات لمكاتب ومحلات وهميَّة داخل سيارة المتهم المركونة داخل كراج المركز الصحي"، مبيناً أنه "يقترف عمليات التلاعب والتزوير هناك عبر تنظيم الوصولات ومعاملات الصرف فيها"، لافتاً إلى أنه "اعترف خلال تدوين أقواله بأنه يقوم بذلك الأمر المخالف للقانون".

ونوه البيان، الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".

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