ضبط مدير حسابات في صحة البصرة بتهمة تنظيم وصولات شراء وهمية

2023/04/13 | 22:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب كميناً محكماً لأحد المتورطين.

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