2023/04/13 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ،اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالية جورجيو ميلوني في روما تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت رئاسة الإقليم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميلوني تؤكد لبارزاني أهمية استقرار العلاقات مع العراق وإقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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