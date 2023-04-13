2023/04/13 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حرص الحكومة على نيل ضحايا النظام الدكتاتوري والإرهاب لحقوقهم.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السواني يؤكد حرص الحكومة بمنح جميع ضحايا النظام الدكتاتوري والإرهاب حقوقهم المركز الخبري الوطني.

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