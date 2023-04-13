فنلندا تجري أول تدريباتها مع الناتو

2023/04/13 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فنلندا، الخميس، أنّها أجرت أول تدريبات عسكرية منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، حيث رست سفينتان، ألمانية، وبرتغالية، بشكل رمزي في ميناء هلسنكي.

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