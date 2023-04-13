الخزعلي: اجتزنا منعطفا أراد أعداء العراق إدخالنا بانقسامات داخلية

2023/04/13 | 22:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اجتزنا...

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