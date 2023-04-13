بالوثيقة .. وزير الدفاع يأمر بتكريم وترقية الضباط والمنتسبين الذين قاموا بإنقاذ العوائل في صلاح الدين

2023/04/13 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، صدور اوامر من وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الخميس، بتكريم وترقية الضباط والمنتسبين الذين قاموا بإنقاذ العوائل من السيول في منطقة البو سعيد ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

ادناه نص الوثيقة:

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