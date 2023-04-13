سليمان يتراجع عن قيادة الجوية.. و4 محليين بدلاً منه

2023/04/13 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مقرب من إدارة القوة الجوية، مصير التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان، لخلافة المقال قحطان جثير.

وقال المصدر في تصريح صحفي، :"بعد أن أكملت الإدارة اتفاقها مع وكيل مؤمن سليمان، لكن المدرب المصري لم يحضر إلى بغداد حتى الآن".

وأضاف: "مؤمن سليمان اعترض على الراتب الشهري وطلب مضاعفته، وإدارة القوة الجوية وافقت على طلب المدرب المصري".

وتابع: "كان من المفترض أن يتم اليوم توقيع العقد والإعلان الرسمي، ولكنه لم يحضر، علاوة على عدم الرد من قبل وكيله محمود المصري".

وأتم: "في حال استمرار سليمان ووكيله بعدم الرد، سيتم الاستعانة بجهاز فني محلي، والأسماء المرشحة (رزاق فرحان وعلي عبد الجبار وحمزة هادي وسمير كاظم)".

يشار إلى أن بعثة القوة الجوية ستغادر غدا إلى الرياض، تحضيرا لمواجهة الشباب السعودي في الـ16 من الشهر الجاري ضمن إياب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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