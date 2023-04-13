أمطار في 9 محافظات عراقية بينها بغداد

2023/04/13 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس لهذه الليلة، الى هطول متوقع للامطار يشمل 9 محافظات.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، ان "بغداد وصلاح الدين وديالى وكركوك واربيل والسليمانية ودهوك وشرق الانبار وواسط، مشمولة بالأمطار المتوقعة.

وعن نهار غد الجمعة لفت الى، ان "الهطول المطري، يشمل أربيل ودهوك وشمال نينوى وكركوك وشمال ديالى والسليمانية.، وستصحو الأجواء اعتباراً من مساء يوم الجمعة".

وتابع ان "الأجواء مستقرة نسبياً طوال الأسبوع في أغلب مدن البلاد، وهناك فرص لاندفاع موجة تبريد عليا تسبب هطول أمطار خفيفة الشدة جنوب غرب بادية السماوة، وغرب مدينة البصرة وربما تلامس جنوبها يوم الأحد المقبل".

ونوه عطية الى "ترقب حالة جوية ممطرة قبل نهاية الاسبوع شاملة، ماتزال تحت المتابعة، وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من يوم غد الجمعة خصوصا خلال النهار".

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