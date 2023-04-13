شاهد ما حدث لمراسل CNN على الهواء عندما سقطت بجانبه قنبلة غاز خلال مظاهرة في باريس

2023/04/13 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وقعت مباشرة على الهواء أثناء تواجد فريق CNN على الأرض لتغطية المظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، تعرض مراسلنا فريدريك بليتغن، للغاز المسيل للدموع خلال جولة جديدة من المظاهرات احتجاجًا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قبل يوم من صدور حكم قضائي حاسم بشأن دستورية القانون المثير للجدل.

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