المانيا تؤكد وحدة الرأي الأوربي لتسارع الخطى نحو الصين

2023/04/13 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارة إلى بكين، الخميس، أنّ الأوروبيين موحّدون في سياستهم تجاه الصين، وذلك ردّاً على اللغط الذي أثارته تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل […]

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