2023/04/13 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن القاهرة وأنقرة اتفقتا على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، مشيرين إلى أنه جاري التحضير لعقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر وتركيا يتفقان على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية المركز الخبري الوطني.

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