2023/04/13 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

ان اعمار المنتسبين أحد التحديات في خطة

بناء وزارة الداخلية.

وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته

وكالة نون الخبرية، انه تمت إضافة فقرة

في الموازنة لفتح باب التعاقد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوضح موعد وآلية التعاقد مع الراغبين بالانضمام إلى صفوف الشرطة المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوضح موعد وآلية التعاقد مع الراغبين بالانضمام إلى صفوف الشرطة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).