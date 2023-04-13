كشف عدد مراكز الأسنان الوهمية ومنتحلي صفة الطبيب في العراق

2023/04/13 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت نقابة أطباء الأسنان، الخميس، عدد مراكز الأسنان الوهمية ومنتحلي صفة الطبيب.

وقال المتحدث باسم النقابة القاسم العبادي، في تصريح صحفي، إن "عدد المراكز غير الرسمية المغلقة بأمر قضائي و بتنفيذ لجنة مشتركة من نقابة أطباء الأسنان و الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بلغت 12 مركزا".

وأضاف أن "عدد المتهمين بانتحال صفة طبيب أسنان الذين ضبطوا داخل تلك المراكز بلغ 19 متهما أجنبياً، بالإضافة إلى عراقي واحد".

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