تفاصيل اعتقال المسؤول عن تسريب وثائق البنتاغون.. وتواصل التحقيقات في القضية

2023/04/14 | 00:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات إنفاذ القانون جاك تيكسيرا، الخميس، فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية تم نشرها على الإنترنت، وفقا لما أعلن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

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