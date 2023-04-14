2023/04/14 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مدير المرور العام الجديد، اللواء الحقوقي محمد التميمي، اليوم الخميس، فور تسنمه منصبه ثلاثة توجيهات تخص عمل المديرية والموطنين.وذكرت مديرية المرور، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تسنمه المنصب رسمياً..



التميمي يُصدر 3 توجيهات المركز الخبري الوطني.

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