مصري يقتل شقيقه لخلاف مالي بطريقة مروعة قبل السحور

2023/04/14 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مواطن مصري على قتل شقيقه الأصغر،

إثر طعنه بسلاح أبيض ثم الإجهاز عليه

بطعنة أخرى ذبحية، وذلك لخلافات مالية

بعد عودة الشقيق الأصغر من إحدى دول

الخليج.

وقام المواطن المصري بقتل شقيقه إثر

حدوث مشادا

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