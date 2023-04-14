شاهد.. مسلمون من كل بقاع العالم يحيون ليلة القدر في كربلاء

2023/04/14 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا ملايين الزائرين من العراقيين

والعرب والاجانب ليلة القدر بأداء

الصلوات وقراءة القرآن الكريم

والادعية في العتبتين

المقدستين الحسينية والعباسية في

مدينة كربلاء المقدسة.

تصوير:

عمار الخالدي - علي

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