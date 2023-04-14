2023/04/14 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب اتحاد الجامعات العربية في

المملكة الأردنية الهاشمية بعمّان عن

شكره وتقديره لعضو المجلس التنفيذي

رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور

باسم خليل السعيدي لجهوده المبذولة

لإنجاح اجتماع المجلس التنفيذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الجامعات العربية في "الاردن" يناقش انضمام اربع جامعات عراقية لعضويته ويثمن جهود رئيس جامعة كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الجامعات العربية في "الاردن" يناقش انضمام اربع جامعات عراقية لعضويته ويثمن جهود رئيس جامعة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).