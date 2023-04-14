2023/04/14 | 00:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن وزارة الدفاع الأمريكية...

ظهرت المقالة التحقيقات الفيدرالي تعتقل المشتبه به في تسريب الوثائق: كان متعمد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحقيقات الفيدرالي تعتقل المشتبه به في تسريب الوثائق: كان متعمد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحقيقات الفيدرالي تعتقل المشتبه به في تسريب الوثائق: كان متعمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).