لإعادة النازحين لمناطقهم.. النائب خالد سلطان هاشم يلتقي السيد قاسم الاعرجي

2023/04/14 | 00:49 - المصدر: قناة التغيير

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التقى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب خالد سلطان هاشم، صباح اليوم في بغداد مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الاعرجي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في نينوى خاصة والعراق على وجه العموم.



وجرى التأكيد، على ضرورة إعادة النازحين لمناطقهم، وتوحيد الجهود المحلية والدولية، لإنهاء ملف مخيم الهول السوري، كونه يمثل تهديدا للعراق والمنطقة.

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