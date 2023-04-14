السعودية.. محمد بن سلمان يعلن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة..ما أهميتها؟

2023/04/14 | 00:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخميس، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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