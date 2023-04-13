تسمح للأجانب بملكية كاملة.. ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية جديدة

2023/04/14 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أربع مناطق اقتصادية جديدة بالمملكة، تتوزع في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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