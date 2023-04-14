هبوط للنفط بعد بلوغه أعلى مستوى في أشهر

2023/04/14 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجعت أسعار النفط دولارا للبرميل، الخميس، بعد أن عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح، بعد أن بلغ خاما القياس أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين اثنين بالمئة الأربعاء ليلامسا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيهدئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

انخفض خام برنت 1.24 دولار بما يعادل بنسبة 1.4 بالمئة ليغلق عند 86.09 دولار للبرميل، وهي المرة الثانية فقط هذا الشهر التي يغلق فيها خام القياس العالمي على انخفاض.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أو 1.3 بالمئة ليغلق عند 82.16 دولار للبرميل.

وأشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري اليوم إلى احتمالات تراجع الطلب في فصل الصيف على النفط، مما يسلط الضوء على ارتفاع المخزونات والتحديات التي تواجه النمو العالمي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "بشكل عام، أود أن أقول إننا رأينا ارتفاعا في مخزونات النفط هذا الأسبوع في تلك البلدان التي تنشر بيانات المخزونات، لذلك ربما يكون هذا هو ما أدى لإدراك أن السوق لم تتحول إلى عجز".

وعلى الرغم من خسائر اليوم، دفع قرار أوبك+ زيادة الخفض في الإنتاج العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع بنحو ثمانية بالمئة منذ بداية الشهر، ويستمر في رفع التوقعات بشأن شح مستقبلي محتمل في أسواق النفط.

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