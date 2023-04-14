"بينها عربية".. تسريب وثائق للبنتاغون يكشف عن عمليات تجسس على حلفاء واشنطن

2023/04/14 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت صحيفة النيويورك تايمز، اليوم الخميس، عن تسريب ما يزيد عن 300 وثيقة سرية من البنتاغون الى الانترنت تتضمن معلومات تثبت قيام واشنطن بــ "التجسس" على حلفائها ومن بينهم مصر وكوريا الجنوبية وإسرائيل بالإضافة الى عمليات استخباراتية تستهدف الحلفاء.

المعلومات التي كشفت عنها الصحيفة وترجمتها (بغداد اليوم)، تضمنت أيضا معلومات حول مصدر التسريب الذي اكدت انه ضابط استخبارات باسم جاك تيكسيرا يبلغ من العمر 21 عاما، اعتقل مساء اليوم بحسب ما اكدت الواشنطن بوست بعد اثبات قيامه بنشر الوثائق السرية على كروب خاص بممارسي الألعاب الالكترونية كوسيلة "للتبجح" بين زملائه.

الصحيفة اكدت ان واشنطن "وجدت نفسها في وضع غريب جدا امام حلفائها بسبب الحرج"، خصوصا بعد ان بينت الوثائق ان واشنطن تجسست على مباحثات الحكومة الكورية الجنوبية الداخلية، ومن بينها عمليات تجسس طالت وزير خارجيتها السابق لي مون هي ومستشار الامن الوطني الحالي كيم سونغ هان، الكشف الأخير يأتي بالتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس الكوري يون سوك يول مقررة الى واشنطن مقررة في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

اما بخصوص عمليات التجسس على حلفائها في الشرق الأوسط، فقد كشفت الصحيفة ان واشنطن "تجسست" على جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، وقامت بتقديم معلومات لحكومة نتنياهو عن وجود ضباط كبار في الجهاز يقومون بتشجيع التظاهرات الحالية ضد حكومته.

وفي اطار التجسس على مصر، اكدت الصحيفة ان الوثائق اثبتت قيام البنتاغون بالتجسس على مباحثات وزارة الدفاع المصرية مع رئيس جمهوريتها عبد الفتاح السيسي عقدت في السابع عشر من فبراير شباط الماضي هدفت الى البحث في سبل تجهيز روسيا بما يزيد عن أربعين الف صاروخ بشكل سري من بينها صواريخ غراد ذات 122 ملم.

وأشار التقرير أيضا الى ان الولايات المتحدة تجسست على دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا فيما يخص خططها الداخلية والعسكرية ومواقفها من السياسة الامريكية، الامر الذي توقعت ان يقود في الأيام المقبلة الى مشاكل وخلافات بين الحلفاء وخصوصا من الدول التي تحظى بعلاقات إيجابية مع روسيا، على حد وصفها.

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