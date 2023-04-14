الصحة النيابية: نواجه “تخمة” وعدداً هائلاً من خريجي الكليات الطبية

2023/04/14 | 01:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الصحة النيابية، عن وجود “عدد هائل” من خريجي الكليات الطبية.وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يجب ان يكون هنالك تخطيط من وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع وزارة التخطيط لمعرفة مدى احتياج سوق العمل للخريجين لان ما يحدث الان هو تخمة وعدد هائل من خريجي اطباء الاسنان والصيادلة والكليات التقنية والمعاهد”.وأضاف “هذا العام هنالك فائض في الكوادر الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وان الحاجة خلال سنتين او ثلاثة من الان الى تعيينات وقد نصل الى الاكتفاء لأربع سنوات أخرى”.وأشار شنكالي “لدينا قانون التدرج الطبي وملزمين به الا انه هنالك ضرورة لانشاء وبناء قطاع صحي خاص يستوعب هؤلاء الخريجون لان القطاع الحكومي او العام لا يمكنه المضي بهذه الوتيرة وتعيين كل هذه الاعداد”.وكان وزير الصحة صالح الحسناوي أعلن قبل أيام بان “الوزارة لاتحتاج إلى تعيين الأطباء والصيادلة لأربع سنوات قادمة” مشيراً الى ان “55% من موازنة الوزارة تذهب الى الرواتب والنفقات التشغيلية”.

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