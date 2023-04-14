لجنة نيابية تبدد مخاوف انخفاض اسعار النفط عالميا

2023/04/14 | 01:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة، سهيلة السلطاني ، انخفاض اسعار النفط في العالم بسبب معطيات عديدة منها استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا.

وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “انخفاض اسعار النفط على المدى القريب امر مستبعد بحسب المعطيات، بالاضافة الى استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وانخفاض معدلات تجهيز الغاز من روسيا الى اوروبا”.

واضافت، أن “انخفاض اسعار النفط قد يسبب بعض المشاكل الاقتصادية،ولكن في ظل وجود الحكومة العراقية فأن وضعت في حسابها كل الخيارات”، مشيرا الى أن “هنالك خططا بديلة يمكن اعتمادها لابعاد الازمات”.

وتابعت، أن “تقليل المصروفات الحكومية والضغط باتجاه التقليل والبحث عن منافذ اخرى لدعم الميزانية هي حلول قد تطرحها الحكومة عبر تشجيع القطاع الصناعي والزراعي والاستثمارات الخاصة”.

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