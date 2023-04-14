إشبيلية يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

2023/04/14 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح فريق نفط ميسان، في خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العراق 2022/ 2023.وفاز نفط ميسان على كربلاء بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ميسان.وسجل ثنائية نفط ميسان كل من حسين مطر في الدقيقة 52 وبنيامين في الدقيقة 54.وسبق وأن تأهل فريق الكرخ إلى ربع النهائي بتغلبه […]

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