كوريا الشمالية تختبر صاروخا عابرا للقارات

2023/04/14 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل علام رسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، إن البلاد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، الخميس.

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