الكرخ يقصي أمانة بغداد ويبلغ ربع نهائي كأس العراق

2023/04/14 | 01:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل الكرخ إلى الدور ربع النهائي من

بطولة كأس العراق، بعد تغلبه على

مستضيفه أمانة بغداد بركلات الترجيح

(9-8)، بعد تعادلهما بالوقت الأصلي (1-1)،

اليوم الخميس بملعب بغداد.

تقدم أمانة بغداد أولا عن طر

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