كربلاء يخسر من نفط ميسان ويخرج من بطولة كاس العراق

2023/04/14 | 01:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع نادي كربلاء بطولة كأس العراق بعد

خسارته بهدفين لهدف امام نادي نفط ميسان

والتي جرت على ملعب الاخير ..





وقد سجل لنادي كربلاء اللاعب سجاد رعد

في الدقيقة ١٩ من الشوط الاول

فيما سجل نفط ميسان حسين مطر

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