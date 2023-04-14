2023/04/14 | 01:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xrwU-BvrBbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رزاق محد خلص منه) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رزاق محد خلص منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).