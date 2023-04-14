2023/04/14 | 01:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tBdG4XmWt_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. إتمام العمل بمشروع "الخطوط الأربعة" لمياه الصرف الصحي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. إتمام العمل بمشروع "الخطوط الأربعة" لمياه الصرف الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).