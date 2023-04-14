خارجية أمريكا تعلق على قرار الصين تأييد عقوبة الإعدام بحق مواطن أمريكي

2023/04/14 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها تشعر "بخيبة أمل" من قرار الصين تأييد حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الأمريكي مارك سويدان، ودعت مرة أخرى إلى إطلاق سراحه على الفور.

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