وزير الخارجية: نتطلع إلى زيارتنا للسعودية لمناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين بلداننا

2023/04/14 | 02:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن يتطلع إلى زيارته للسعودية لمناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين بلدان الدول العربية.وكتب حسين في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “نتطلع إلى زيارتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة للقاء الاخوة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان والوزير سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء […]

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