فيديو للحظة اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق أميركية حساسة

2023/04/14 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الأميركية، الخميس، جاك تيكسيرا، المشتبه به في تسريب وثائق دفاعية "سرية للغاية" على الإنترنت.

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