سامسونج توسع متاجرها الإلكترونية المخصصة للشركات لتغطي 30 دولة حول العالم

2023/04/14 | 03:08 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد – العراق، 14 نيسان 2023] – أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن افتتاح متجر إلكتروني جديد لعملائها من الشركات في ألمانيا، لينضم إلى قائمة متاجرها الموجودة في 30 دولة حول العالم.وتعتبر المتاجر الإلكترونية للشركات خدمة ضمن موقعها الإلكتروني Samsung.com لتوفير المنتجات والحلول، إضافة إلى مزايا الشراء المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتقبل هذه المتاجر خيارات […]

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