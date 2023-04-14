2023/04/14 | 03:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، تجميد التيار الصدري بسبب اهل القضية بدءا من اليوم ولمدة سنة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يجمّد تياره لمدة سنة ويغلق مرقد والده) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يجمّد تياره لمدة سنة ويغلق مرقد والده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).