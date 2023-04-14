الصدر: ان استمر في قيادة التيار وفيه بعض من الفاسدين والموبقات فهذا

2023/04/14 | 04:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري

عاما كاملا، مبينا ان استمراره في قيادة

التيار وفيه "اهل القضية" وبعض الفاسدين

والموبقات "أمر جلل".

وقال زعيم التيار الصدري في تغ

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